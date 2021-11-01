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В Европе и Азии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В Европе и Азии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Всемирная организация здравоохранения животных сообщила о нескольких вспышках тяжелого птичьего гриппа в Европе и Азии, что является признаком того, что вирус снова быстро распространяется, сообщает point.md ссылаясь на rbc.ua

Такая информация заставила насторожиться птицеводов, поскольку это часто приводят к торговым ограничениям. Кроме того, предыдущие вспышки привели к уничтожению десятков миллионов птиц.

Также птичий грипп передается от животных к людям. В Китае сообщили о 21 заражении людей H5N6 в этом году, что больше, чем в 2020 году.

Южная Корея сообщила о вспышке болезни на ферме в Чхунчхон-Пукто, где насчитывается около 770 тысяч голов домашней птицы. Все животные были забиты.

Также Япония информировала о своей вспышке птичьего гриппа на птицефабрике на северо-востоке страны.

В Европе Норвегия сообщила о вспышке птичьего гриппа H5N1 в районе Рогаланда на птицефабрике, где насчитывается 7 тысяч птиц.

Известно, что вспышки обычно происходят осенью. Болезнь распространяется мигрирующими дикими птицами. Также птичий грипп не передается при употреблении в пищу продуктов из птицы.
  • Вчера, 16:46
  • DTV
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