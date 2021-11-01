Пятый пакет санкций против властей Белоруссии согласован и будет введен в действие в ближайшие дни. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, трансляцию вел Ruptly.
«Мы договорились принять новый пакет санкций, пятый по счету, который будет финализирован в ближайшие дни», — сказал он.
Кроме этого, Боррель подтвердил, что главы МИД приняли решение расширить санкции против Белоруссии, теперь они будут распространяться на «организаторов притока мигрантов» в ЕС. Он также добавил, что мигранты, которые придут с территории Белоруссии, должны получить гуманитарную помощь, а те, кто не сможет подтвердить статус беженца, «должны быть отправлены в страны их отбытия», передает rbc.ru.
С началом миграционного кризиса на белорусско-польской границе Евросоюз начал обсуждать санкции против Белоруссии, обвиняя Минск в намеренной доставке беженцев к пограничным пунктам.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность введения масштабных санкций в отношении белорусских чиновников, сирийской авиакомпании Cham Wings и гостиницы в столице Белоруссии «Минск». Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о возможности введения санкций в отношении авиакомпаний третьих стран, которые способствуют переправке мигрантов в Белоруссию.
Кроме этого, представитель польского правительства Петр Мюллер говорил, что власти Польши могут полностью закрыть границу с Белоруссией из-за кризиса с мигрантами, который обострился в последние дни.
В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов к жесткому ответу на возможные санкции, в том числе сообщил, что готов перекрыть транзит природного газа из России, который идет по трубе Ямал — Европа до Польши и Германии.
Позже официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали напомнила белорусской стороне, что газ является ресурсом первой необходимости и его нельзя использовать для политического давления.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что Лукашенко не согласовывал с Кремлем заявление об остановке транзита газа. Он также подчеркнул, что Россия выполнит все обязательства по поставке газа в Европу. rbc.ru