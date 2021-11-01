Европейский Союз является основным торговым партнером пчеловодов Республики Молдова. Более 90% меда, производимого в стране, поступает на рынок сообщества, основными странами-импортерами являются Италия, Франция, Румыния, Польша и Германия. В то же время, ЕС является одним из важнейших источников финансирования этого сектора, сообщает moldpres.md.
За последние два года благодаря проекту Livada Moldovei, поддерживаемому Европейским союзом через Европейский инвестиционный банк, пчеловодческие предприятия получили кредиты на сумму 1,2 миллиона евро, что позволило им увеличить количество ульев, разработать подразделения по переработке и упаковке, изучить новые направления продаж.
В 2018 году в Молдове насчитывалось около 165 тысяч пчелиных семей, которые опылили около 350 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий (из которых 40% приходились на сады). Это позволило увеличить урожайность фруктовых плантаций на 20-30%, что выливается в годовую стоимость пчеловодства более 35 миллионов евро. В настоящее время в Молдове зарегистрировано более 7 800 пчеловодов. В 2020 году произведено около 3,5 тысячи тонн меда, из которых 3,3 тысячи тонн были экспортированы. moldpres.md