Как показывает опыт, регистрация интернет-магазинов на маркетплейсе является дополнительным каналом продвижения и увеличения объемов продаж Вашей продукции.
Для тех, кто хочет запустить или расширить онлайн-торговлю, ТПП ПМР собрала широкую информационную базу. В ней есть все элементы инфраструктуры поддержки интернет-торговли на территории ПМР, сообщается на сайте ТПП ПМР.
Услуги, которые предоставляются для регистрации интернет-магазинов на маркетплейсе ploshadka.md:
Регистрация магазина
Помощь в развитии онлайн-торговли
Предметное фотографирование товара
Предметное фотографирование товара с композицией
Производственная фотосъемка
Фотосъемка в 3D
Описание основных товаров предпринимателя (компании) и их размещение на площадке