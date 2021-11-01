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Торгово-промышленная палата Приднестровья предлагает услуги по регистрации интернет-магазинов

Торгово-промышленная палата Приднестровья предлагает услуги по регистрации интернет-магазинов

Как показывает опыт, регистрация интернет-магазинов на маркетплейсе является дополнительным каналом продвижения и увеличения объемов продаж Вашей продукции.

Для тех, кто хочет запустить или расширить онлайн-торговлю, ТПП ПМР собрала широкую информационную базу. В ней есть все элементы инфраструктуры поддержки интернет-торговли на территории ПМР, сообщается на сайте ТПП ПМР.

Услуги, которые предоставляются для регистрации интернет-магазинов на маркетплейсе ploshadka.md:

Регистрация магазина

Помощь в развитии онлайн-торговли

Предметное фотографирование товара

Предметное фотографирование товара с композицией

Производственная фотосъемка

Фотосъемка в 3D

Описание основных товаров предпринимателя (компании) и их размещение на площадке

Более подробно познакомиться с возможностями по развитию электронной коммерции можно на нашем сайте в разделе «Покупай Приднестровское – онлайн!» (https://tiraspol.ru/pokupaj-pridnestrovskoe-onlajn/).

За более подробной информацией обращайтесь по телефону 0(533) 96480.
tiraspol.ru
  • Сегодня, 05:07
  • DTV
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