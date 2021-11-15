Евросоюз (ЕС) не пропустит ни одного мигранта с территории Белоруссии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает iz.ru
По его словам, погибать они при этом тоже не должны: им будут оказывать гуманитарную помощь, а затем репатриировать.
«ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, его слова передает ТАСС.
В тот же день, 15 ноября, главы МИД ЕС согласовали введение пятого пакета санкций против Белоруссии, который должен быть окончательно оформлен в ближайшие дни.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии указал: заявления ЕС о том, что республика причастна к организации нелегальной миграции, достаточно странные. Отмечалось, что примерно 5 тыс. иностранных граждан, которые за данный период въехали в страну на законных основаниях, после профилактических мероприятий, направленных на недопущение нарушения миграционного законодательства, покинули территорию Белоруссии. Кроме того, порядка 8 тыс. человек не допустили на территорию Белоруссии.
До этого, 12 ноября, Великобритания, Соединенные Штаты и государства ЕС сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.
Спустя день президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг свою причастность к финансированию нелегальной миграции. Кроме того, белорусский лидер отметил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.
Ситуация с мигрантами на границе стран ЕС и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе Польши. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.
Лукашенко предложил Меркель вариант решения миграционного кризиса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель предложил путь по разрешению миграционного кризиса. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил он в ходе совещания по обстановке на госгранице, сообщает iz.ru
«Обсуждалась проблематика вокруг беженцев и обстановки на границах. Глава государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза», — передает агентство БелТА.
Отмечается, что позднее должны состояться еще одни телефонные переговоры между лидерами стран. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что к республике не может быть никаких претензий, поскольку в Белоруссии делают все, чтобы защитить мигрантов.
«Самое опасное — это попытка подбросить в этот лагерь [беженцев] оружие. Мы отвлекаем колоссальные силы, чтобы это предотвратить», — добавил глава государства.
Накануне Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого пытались определить пути разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии с Евросоюзом. Особенно тщательно рассматривались перспективы решения ситуации с целью недопущения ее эскалации.