Бендерчанин Сергей Шилов стал бронзовым призером Чемпионата мира по самбо. Соревнования сейчас проходят в Узбекистане.
Самбист провел три боя в весовой категории до 58 кг, выиграл у представителей Армении и Болгарии. За выход в финал уступил трехкратному чемпиону мира из России, сообщает пресс-служба государственной администрации г.Бендеры
Это вторая медаль в этом году у воспитанника Бендерской школы борьбы им. Г. Баданова. Прошлое достижение - серебро Чемпионата Европы. Тренируется Сергей Шилов у мастера спорта Андрея Костецкого.