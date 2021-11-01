Румыния ежегодно потребляет около 10 миллиардов кубометров газа, из них около 10-15% импортирует. Залежи газа в Черном море могут обеспечить энергетическую независимость Румынии в течение 20 лет при условии принятия соответствующего законодательства. Об этом говорится в отчете энергетической компании OMV Petrom, сообщает mybusiness.md
«Внесение изменений в закон о добыче газа на шельфе до конца года важно для добычи природного газа в рамках проекта Neptun Deep. В контексте резкого снижения внутренней добычи природного газа, мы считаем, что черноморский газ является решением для обеспечения энергетической независимости Румынии», – заявили представители OMV Petrom в отчете за третий квартал, недавно представленном на фондовой бирже.
Румыния оценивает объемы запасов газа в Черном море в 200 миллиардов кубометров, которые по нынешним ценам, стоят более чем €150 млрд. Из этого объема около 80 миллиардов кубометров находится в блоке Neptun Deep, которым сейчас управляют OMV Petrom и Romgaz, после того, как государственная компания договорилась с американцами ExxonMobil о приобретении 50% акций.
«Беспрецедентное подорожание природного газа не принесло Румынии никакой пользы в условиях, когда это богатство было заблокировано почти в течение трех лет в законодательном хаосе», – говорится в материале.
Согласно публичной информации, румынская экономическая зона Черного моря, имеющая запасы газа в 200 миллиардов кубометров, может покрыть национальное потребление на следующие 20 лет. Румыния ежегодно потребляет около 10 млрд кубометров.
Также несомненно и то, что газ, добываемый на черноморском шельфе, может экспортироваться в Республику Молдова и другие соседние страны. Об этом в Румынии говорится со дня открытия месторождений.