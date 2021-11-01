Самая высокооплачиваемая вакансия в Молдове, объявленная Нацагентством по трудоустройству, - это должность директора в компании по производству косметики, парфюмерии и ювелирных изделий в Кишиневе.
20 тысяч леев могут стать источником ежемесячного дохода для будущего консультанта в области общественного питания в туристическом комплексе в селе Пухой Яловенского района, в то время как трем машинистам экскаваторов, которые будут работать на Гранитно-щебеночном карьере в Сороках и специалисту по геодезии, который будет работать в Кишиневе, предлагается 15-20 тыс. леев. Идеальные кандидаты должны иметь опыт работы, передает noi.md
В то же время 12-20 тысяч леев предлагается автомеханику в муниципии Кишинев, 10-20 тысяч леев могут стать месячной зарплатой для трех сварщиков и двух инженеров, которые будут работать в Кишиневе.
Центру добольничной скорой медицинской помощи и Центральному клиническому военному госпиталю в Кишиневе требуются 30 врачей со стажем или без опыта работы, которые будут оказывать больным скорую помощь. Врачи могут рассчитывать на зарплату в размере 17 400 леев.
По 15 000 леев предлагается инженеру, двум IT-менеджерам, начальнику участка, двум аналитикам и консультанту по информационным системам, двум машинистам, трем водителям и автослесарю. Будущие сотрудники будут работать в Кишиневе.
Предлагаемые рабочие места доступны как женщинам, так и мужчинам.