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Европа создаёт спутниковую систему мониторинга выбросов CO2

Европа создаёт спутниковую систему мониторинга выбросов CO2
На саммите в Глазго был достигнут прорыв в деле мониторинга выбросов углекислого газа, сообщает ru.euronews.com
Сейчас невозможно точно измерить то, сколько CO2 выбрасывают в атмосферу крупные заводы, города и даже страны. Существуют только косвенные оценки.
У углекислого газа нет цвета и запаха. Он моментально растворяется в атмосфере. Зафиксировать все такие источники выбросов чрезвычайно сложно. Но начиная с 2026 г. европейская система под названием CO2MVS будет сопоставлять спутниковую съёмку с компьютерными моделями, чтобы точно определить, кто что̀ выбрасывает и сколько, передает euronews.com

«Мы получим возможность верифицировать объём выбросов, сравнивая количественные модели с поступающими наблюдениями. Это поможет сблизить наши представления об объемах выбросов с реальным объемом CO2, попадающим в атмосферу. Я не думаю, что это сильно изменит наши представления о выбросах в Европе. Но в других частях мира, возможно, действительно произойдёт значительная переоценка» — объясняет сотрудник мониторинговой службы «Коперник» Венсан-Анри Пёш.

CO2MVS будет снимать местность с точностью в два километра. Поэтому страны смогут точно определять, откуда происходит углекислый газ, в том числе места, который сейчас недооцениваются, переоцениваются или остаются до сих пор неизвестными.

Хотя на саммите COP26 много говорилось о сокращении выбросов, концентрация CO2 в атмосфере продолжает расти. Вы можете увидеть это на этом графике данных со спутника. Данные варьируются в зависимости от времени года, но уровень продолжает подниматься.

Европа создаёт спутниковую систему мониторинга выбросов CO2

Что будет происходить с климатом в ближайшие 10 лет?

Первый вопрос: принесут ли решения саммита в Глазго результаты к 2030 г.? Климатическая система реагирует медленно, поэтому ответ простой: нет. «В следующем десятилетии потепление будет продолжаться вне зависимости от объёма выбросов, —уверен профессор климатологии в Университете Рединга Эд Хокинс. — Но сокращение выбросов, о котором здесь идёт речь, касается отдалённой перспективы, того, что случится после 2030 г., к 2050 г. и дальше».

О том, что̀ нас ждёт, можно было составить представление уже в этом году. Это и лесные пожары, почти 50-градусный зной в южной Европе и разрушительные наводнения в Германии и Бельгии. Ожидается, что в следующем десятилетии в некоторых регионах подобные катаклизмы усилятся и будут случаться чаще.

«Мы ожидаем, что к 2030 г. жара будет устанавливаться всё чаще, — говорит профессор Института атмосферных и климатических исследований в Цюрихе Соня Сеневиратне. — Количество осадков будет увеличиваться, главным образом в северной и центральной Европе. Интенсивность и частота засух увеличиться особенно в южной, но также и в центральной Европе».

Даже в случае резкого сокращения выбросов последствия изменения климата будут чувствоваться как минимум до конца века.


  • Сегодня, 09:26
  • DTV
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