Dnestr.TV

 
0

«Муз-ТВ» оштрафовали на 1 миллион рублей за ЛГБТ-пропаганду

«Муз-ТВ» оштрафовали на 1 миллион рублей за ЛГБТ-пропаганду

Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на один миллион рублей за гей-пропаганду в эфире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы ООО "МУЗ ТВ Операционная компания" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»), назначено наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей», — говорится в заявлении.

Поводом стало нарушение, связанной с трансляцией 4 июня 2021 года мероприятия «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света». Отмечается, что в эфире были продемонстрированы материалы, пропагандирующие ЛГБТ.

28 октября сообщалось, что на «Муз-ТВ» составили протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Тогда уточнялось, что телеканалу может грозить штраф в размере одного миллиона рублей или приостановка работы на 90 суток, пишет lenta.ru

Церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», трансляцию которой вел канал, прошла 4 июня 2021 года. Певец Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян пришли на мероприятие в образах молодоженов, а тиктокер Данила Милохин появился на красной дорожке в наряде, состоящем наполовину из женского платья, наполовину из мужского костюма. После этого эфиром заинтересовались в Роскомнадзоре: представители регулятора пообещали проверить церемонию на гей-пропаганду.
  • Сегодня, 09:48
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультат ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультат ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна