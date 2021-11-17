На фоне миграционного кризиса о строительстве ограждений на границе с Беларусью кроме Польши заявили Литва, Латвия, Украина. Строительство капитального заграждения на границе Польши и Беларуси начнется 15 декабря, заявил польский сенатор Кшиштоф Мруз в эфире Польского телевидения, об этом сообщает Sputnik Беларусь "Мы заканчиваем выбор исполнителей. Физически строительство начнется 15 декабря", – сказал Мруз.
Ранее замминистра внутренних дел и администрации Польши Матей Вонсик в эфире Польского радио заявил, что капитальное заграждение на границе с Беларусью будет построено в первой половине 2022 года.
Польские власти приняли закон о строительстве на границе с Беларусью капитального заграждения. Сейчас там только колючая проволока вдоль разделительной линии, которую охраняют польские силовики после введения режима чрезвычайной ситуации в приграничной зоне.
Глава МВД Мариуш Каминьский обозначил, в планах – инженерное заграждение на протяжении 180 километров, которое будет возвышаться на 5 метров и будет оснащено по последнему слову техники.
Польша – не единственная соседка Беларуси, которая на фоне миграционного кризиса заявила о намерении построить на границе ограждение. В планах литовских властей - забор протяженностью 500 километров вдоль белорусского участка границы, а власти Латвии намерены построить ограждение длиной 37 километров. В начале октября стало известно, что Украина намерена потратить 640 миллионов долларов на забор с Беларусью и Россией.
Напомним, с 8 ноября на белорусско-польской границе – обострение миграционного кризиса. На белорусской стороне собрались несколько тысяч мигрантов: они обустроили себе в лесу у границы лагерь (поставили палатки, соорудили шалаши), затем в понедельник, 15 ноября, перешли к пункту пропуска "Брузги" и обосновались там. Мигранты заявляют, что хотят попасть в Евросоюз, основная часть говорит, что хотят в Германию.
Во вторник, 16 ноября, мигранты предприняли попытку прорваться на территорию Польши, против них применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты, были задействованы водометы.
Химические ожоги глаз: помощник президента - инспектор по Гродненской области Караев рассказал про пострадавших от водометов
При разгоне мигрантов водометами пострадали также несколько журналистов, которые вели онлайн репортажи с места событий,сообщаетsputnik.by "Белорусские компетентные органы будут разбираться в ситуации с применением польскими силовиками водометов в отношении группы мигрантов", рассказал помощник президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, общаясь с журналистами. "Есть химические ожоги глаз от той слезоточивой составляющей, которая была в водометах", - сказал Караев, уточнив, что под водометы попали и некоторые журналисты, которые работали на месте событий.
По его словам, представители правоохранительных органов, дипломатического корпуса будут разбираться в событиях. "Дипломаты разберутся, все, что положено в таких случаях, сделают и скажут. Будут разбираться до мельчайших подробностей, даже таких, как направление прожекторов на нашу территорию, применение спецсредств на нашу территорию", - подчеркнул Караев.
Караев уточнил, что пострадавшие от слезоточивого газа, который в том числе был в водометах, получили химические ожоги глаз.