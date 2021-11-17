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Строительство капитального заграждения на границе Польши и Беларуси начнется 15 декабря

Строительство капитального заграждения на границе Польши и Беларуси начнется 15 декабря

На фоне миграционного кризиса о строительстве ограждений на границе с Беларусью кроме Польши заявили Литва, Латвия, Украина. Строительство капитального заграждения на границе Польши и Беларуси начнется 15 декабря, заявил польский сенатор Кшиштоф Мруз в эфире Польского телевидения, об этом сообщает Sputnik Беларусь
"Мы заканчиваем выбор исполнителей. Физически строительство начнется 15 декабря", – сказал Мруз.

Ранее замминистра внутренних дел и администрации Польши Матей Вонсик в эфире Польского радио заявил, что капитальное заграждение на границе с Беларусью будет построено в первой половине 2022 года.

Польские власти приняли закон о строительстве на границе с Беларусью капитального заграждения. Сейчас там только колючая проволока вдоль разделительной линии, которую охраняют польские силовики после введения режима чрезвычайной ситуации в приграничной зоне.

Глава МВД Мариуш Каминьский обозначил, в планах – инженерное заграждение на протяжении 180 километров, которое будет возвышаться на 5 метров и будет оснащено по последнему слову техники.

Польша – не единственная соседка Беларуси, которая на фоне миграционного кризиса заявила о намерении построить на границе ограждение. В планах литовских властей - забор протяженностью 500 километров вдоль белорусского участка границы, а власти Латвии намерены построить ограждение длиной 37 километров. В начале октября стало известно, что Украина намерена потратить 640 миллионов долларов на забор с Беларусью и Россией.

Напомним, с 8 ноября на белорусско-польской границе – обострение миграционного кризиса. На белорусской стороне собрались несколько тысяч мигрантов: они обустроили себе в лесу у границы лагерь (поставили палатки, соорудили шалаши), затем в понедельник, 15 ноября, перешли к пункту пропуска "Брузги" и обосновались там. Мигранты заявляют, что хотят попасть в Евросоюз, основная часть говорит, что хотят в Германию.

Во вторник, 16 ноября, мигранты предприняли попытку прорваться на территорию Польши, против них применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты, были задействованы водометы.

Строительство капитального заграждения на границе Польши и Беларуси начнется 15 декабря

Строительство капитального заграждения на границе Польши и Беларуси начнется 15 декабря

Химические ожоги глаз: помощник президента - инспектор по Гродненской области Караев рассказал про пострадавших от водометов


При разгоне мигрантов водометами пострадали также несколько журналистов, которые вели онлайн репортажи с места событий,сообщаетsputnik.by
"Белорусские компетентные органы будут разбираться в ситуации с применением польскими силовиками водометов в отношении группы мигрантов", рассказал помощник президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, общаясь с журналистами.
"Есть химические ожоги глаз от той слезоточивой составляющей, которая была в водометах", - сказал Караев, уточнив, что под водометы попали и некоторые журналисты, которые работали на месте событий.

По его словам, представители правоохранительных органов, дипломатического корпуса будут разбираться в событиях. "Дипломаты разберутся, все, что положено в таких случаях, сделают и скажут. Будут разбираться до мельчайших подробностей, даже таких, как направление прожекторов на нашу территорию, применение спецсредств на нашу территорию", - подчеркнул Караев.

Караев уточнил, что пострадавшие от слезоточивого газа, который в том числе был в водометах, получили химические ожоги глаз.
  • Сегодня, 10:44
  • DTV
  • Просмотров: 11
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