В последние годы государством комплексно проводятся мероприятия, направленные на поддержку семей с детьми, охрану материнства и детства. В мае этого года Верховный Совет поддержал инициативу Президента и продлил сроки выплат пособий по уходу за ребенком с полутора до двух лет. На эти цели в текущем году было выделено дополнительно более 7 млн рублей.
С 1 января 2022 года увеличится и размер основного единовременного пособия, которое государство выплачивает при рождении ребенка, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР
Пособие вырастет с 1 862 до 2 134 рублей. При этом следует отметить, что государство выплачивает и дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка (3 042 рубля на первенца, при рождении второго и последующих детей – 3 642 рубля). Сегодня же была поддержана инициатива Президента ПМР об увеличении единовременного пособия женщинам, ставшим на учет в медучреждения в ранние сроки беременности. Эта выплата вырастет вдвое – до 242 рублей.
«Стать своевременно на учет – это профилактика различных заболеваний, своевременное их выявление. 1 млн 100 тысяч будут направлены со следующего года на увеличение этих двух видов пособий. Мы понимаем, что, может быть, необходимо и больше. Но на данном этапе с учетом возможностей бюджета сделано немало для поддержки семей, которые воспитывают детей, которые рожают детей у нас в Приднестровье. И надеемся, что это будет стимулирующим фактором для улучшения демографической ситуации», – отметил председатель Комитета по социальной политике Сергей Чебан.
Верховный Совет единогласно поддержал законодательные инициативы Президента и принял изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» сразу в двух чтениях.