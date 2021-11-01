В Moldovagaz воровали много лет подряд, и к этим коррупционным схемам причастны не только руководители акционерного общества, но и члены предыдущих правительств. Такое заявление сделала президент Майя Санду в телеэфире, пишет Noi.md. «Мы знаем, что в Moldovagaz было совершено много злоупотреблений, мы слышали о коррупционных схемах, в которых были замешаны самые разные люди из Moldovagaz и правительства. В 2017 году в закон были внесены поправки, так что Счетная палата больше не могла проводить проверки. Понятно, зачем это делается, чтобы скрыть беззакония. Там ясно, что долги накопились из-за плохого управления», – подчеркнула глава государства.
В то же время она отметила, что в ближайшее время в Moldovagaz будет проведен международный аудит, который должен прояснить некоторые вещи. «Необходима проверка, выходящая за рамки международного аудита. Такого резкого роста цен на газ никто не мог предвидеть. Если проследить тенденции других лет, летом цены на газ падали, я не знаю, мог ли кто-нибудь спрогнозировать это повышение. Я не знаю, можем ли мы винить в плохих намерениях, мы можем говорить о неспособности предсказать определенные вещи», – добавила Санду.
Глава государства отметила, что в случае энергетического кризиса, с которым столкнулась наша страна, возникает очень важный вопрос: почему не создавались запасы газа при низких ценах. «Я считаю, что это должно быть предусмотрено законом. Большая проблема в том, что в Moldovagaz воровали в течение многих лет. Некоторые из этих долгов, представленных "Газпромом", возникли из-за коррупции в компании», – заявила Санду. источник