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Разрешение на строительство возле многоквартирных домов

Разрешение на строительство возле многоквартирных домов

Прокурор ПМР предложил изложить закон в новой редакции, где будет прописано, что общее собрание собственников квартир в жилом доме принимает единое решение о согласии и на проектирование, и на строительство.

Изменить порядок получения разрешения на строительство предложил Прокурор ПМР. Это, по мнению автора законодательной инициативы, снизит риск неоправданных финансовых потерь застройщиков. В законопроекте речь идет только о тех случаях, когда строительство запланировано рядом с жилыми многоквартирными домами, передает ВС ПМР.

«Сегодня разрешение на строительство возле многоквартирного жилого дома можно получить лишь при согласии собственников помещений в этом доме. В ряде случаев уже при наличии проекта на строительство застройщик не получает разрешения на реализацию проекта от собственников многоквартирного дома. В этом случае застройщик теряет деньги, которые он потратил на разработку проектной документации», – отметил председатель Комитета по вопросам региональной политики Руслан Гареев.

Прокурор ПМР предложил изложить закон в новой редакции, где будет прописано, что общее собрание собственников квартир в жилом доме принимает единое решение о согласии и на проектирование, и на строительство. Верховный Совет принял законопроект в первом чтении. Работа над документом будет продолжена с учетом замечаний и предложений, прозвучавших в ходе обсуждения законопроекта.
vspmr.org
  • Вчера, 15:30
  • DTV
  • Просмотров: 78
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