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В Слободзее работают над концепцией реконструкции Кицканского плацдарма

В Слободзее работают над концепцией реконструкции Кицканского плацдарма

В течение полутора месяцев главный архитектор Слободзейского района и г. Слободзея Виктор Радуленко трудился над проектным решением реконструкции Кицканского плацдарма. План преобразований неоднократно обсуждался на площадке госадминистрации, Госслужбы по культуре и историческому наследию ПМР, профильные специалисты выезжали на объект и детально изучали местность.

По итогам обсуждений было создано эскизное предложение, согласно которому вблизи плацдарма могут появится музейный павильон, часовня либо звонница, музей под открытым небом, смотровые площадки. Как подчеркнул Виктор Радуленко, новшества в существующий обелиск Боевой Славы, спроектированный архитектором Семёном Шойхетом, вноситься не будут. «Эта часть Кицканского плацдарма останется прежней, изменения коснутся прилегающей территории”, - подчеркнул главный архитектор Слободзейского района, сообщается на сайте Госадминистрации Слободзейского района и города Слободзея.

Согласно проектному решению, музейный павильон будет вмонтирован в рельеф для того, чтобы не закрывать вид на стелу со стороны дороги. В павильоне планируют разместить панорамы времен Ясско-Кишинёвской операции, военные принадлежности, фотоматериалы, документы и другие экспонаты. Кроме того, запланировано обустройство музея под открытым небом, где будут воссозданы окопы, блиндажи, дзоты. «Чтобы представители молодого поколения увидели, как всё было устроено во времена Великой Отечественной войны», - отметил Виктор Радуленко.
Помимо этого, предусмотрено облагораживание и озеленение территории, установка малых архитектурных форм, скамеек, теневых навесов. Должна появиться и автостоянка, и остановка общественного транспорта.

В ближайшую неделю эскизное предложение будет направлено в адрес художественного совета Госслужбы по культуре и историческому наследию. После утверждения его представят Президенту и Правительству ПМР. Реализовать этот проект планируют в следующем году в рамках программы Фонда капитальных вложений.

В Слободзее работают над концепцией реконструкции Кицканского плацдарма

В Слободзее работают над концепцией реконструкции Кицканского плацдарма

В Слободзее работают над концепцией реконструкции Кицканского плацдарма
slobodzeya.gospmr.org
  • Вчера, 15:34
  • DTV
  • Просмотров: 70
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