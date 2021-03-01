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Более десятка видов рыб внесут в разряд редких и краснокнижных

Более десятка видов рыб внесут в разряд редких и краснокнижных

В 2019 году Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов была создана специальная комиссия. По результатам ее работы были уточнены списки редких и исчезающих видов животных, растений и грибов, которые рекомендуется взять под государственную охрану. Также комиссией были подготовлены списки видов животных, растений и грибов, которые рекомендуют занести в Красную книгу ПМР, сообщается на сайте ВС ПМР.

«Вы знаете, что было подготовлено второе издание Красной книги ПМР. Были выявлены и дополнены в список редкие и исчезающие виды растений и животных водных ресурсов. Поэтому возникла необходимость изменения этого списка», – пояснил представлявший законопроект первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Олег Дилигул.

Депутаты профильного комитета поддержали законодательную инициативу о внесении в разряд редких и краснокнижных более десятка видов рыб. Комитет АПК будет рекомендовать Верховному Совету принять законопроект с изменениями в закон «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами» сразу в двух чтениях.
vspmr.org
  • Сегодня, 08:34
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