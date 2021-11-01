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В Молдове индексации пенсий дважды в год больше не будет

В Молдове индексации пенсий дважды в год больше не будет

Согласно законопроекту о бюджете государственного социального страхования РМ, индексация пособий по социальному страхованию и некоторых государственных социальных пособий будет производиться один раз в год – 1 апреля.

Коэффициент индексации рассчитывается из уровня инфляции, зарегистрированного в году, предшествующем году индексации, и 50% реального увеличения валового внутреннего продукта за предыдущий год, передает bloknot-moldova.md.

В случае, когда начисленная пенсия лица будет ниже минимальной пенсии по старости или инвалидности, индексации будет подлежать только часть начисленной пенсии, а разница между минимальной пенсией и начисленной пенсией будет пересчитана на основе новых значений индексированной пенсии человека и минимальной пенсии.

Минимальная пенсия по старости или инвалидности будет ежегодно индексироваться в соответствии с уровнем инфляции, зарегистрированным в году, предшествующем году индексации.

В этом году пенсия индексировалась дважды в год: в апреле и октябре.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 07:24
  • DTV
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