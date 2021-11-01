Согласно законопроекту о бюджете государственного социального страхования РМ, индексация пособий по социальному страхованию и некоторых государственных социальных пособий будет производиться один раз в год – 1 апреля.
Коэффициент индексации рассчитывается из уровня инфляции, зарегистрированного в году, предшествующем году индексации, и 50% реального увеличения валового внутреннего продукта за предыдущий год, передает bloknot-moldova.md.
В случае, когда начисленная пенсия лица будет ниже минимальной пенсии по старости или инвалидности, индексации будет подлежать только часть начисленной пенсии, а разница между минимальной пенсией и начисленной пенсией будет пересчитана на основе новых значений индексированной пенсии человека и минимальной пенсии.
Минимальная пенсия по старости или инвалидности будет ежегодно индексироваться в соответствии с уровнем инфляции, зарегистрированным в году, предшествующем году индексации.
В этом году пенсия индексировалась дважды в год: в апреле и октябре.