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Эстония пошлет на границу Польши и Белоруссии 100 военных из-за мигрантов

Эстония пошлет на границу Польши и Белоруссии 100 военных из-за мигрантов

Минобороны Эстонии направит сто военнослужащих на границу Польши и Белоруссии для урегулирования миграционного кризиса. Об этом заявил глава ведомства Калле Лаанет, передает телеканал ERR.

По его словам, Польша попросила эстонские власти оказать практическую поддержку вечером 15 ноября, передает rbc.ru

«Раньше они хотели только политической поддержки, но теперь им нужна практическая помощь. Насколько мне известно, до сих пор практическую помощь Польше оказывала только Великобритания», — отметил Лаанет, выступая на пресс-конференции.

На границу Польши и Белоруссии отправится взвод саперов и подразделение военной полиции. Кроме того, Эстония направит Польше дроны. Часть военных отправится в Польшу немедленно, часть — на следующей неделе.

Эстония также направит военных на помощь Литве, а в ближайшие недели намерена отправить военнослужащих в Латвию, уточняет ERR.

rbc.ru
  • Сегодня, 07:27
  • DTV
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