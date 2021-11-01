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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 12 по 18 ноября на территории республики зарегистрировано 177 заявлений и сообщений о преступлениях. По 133 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (раскрыто), разбойное нападение (лица установлены), три грабежа, 28 краж (раскрыты по горячим следам девять из них). Выявлено и задокументировано два факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и пять преступлений в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано девять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны два разыскиваемых по обвинению в совершении преступлений, шесть госдолжников и два неплательщика алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1326 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 18 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания Дубоссарского района выявлено пять таких водителей, г. Бендеры, Рыбницкого и Каменского районов – по три, г. Тирасполь и Слободзейского района – по два.

С 12 по 18 ноября на территории республики зарегистрировано четыре пожара. Погибли два человека – в Бендерах и Слободзее – по причине неосторожности при курении. Раненых нет. Кроме того, пожары зарегистрированы в Днестровске и Григориопольском районе (с. Карманово). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 27 административных протоколов.
mvdpmr.org
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