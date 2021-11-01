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Самые опасные районы Молдовы за период девяти месяцев

Самые опасные районы Молдовы за период девяти месяцев

За девять месяцев 2021 года, в Молдове существенно вырос уровень преступности — на 52,02 %, что больше чем в 2020 году — на 3,27 %.
Самыми опасными районами, по данным Генерального инспектората полиции, являются муниципий Бельцы и Кишинёв, районы Дондюшан, Дрокия, Комрат, Кантемир, Чадыр-Лунга, Бессарабка и Кагул, пишет baltinews.md

За отчетный период за преступления были осуждены 10 133 человека. Из них 55 несовершеннолетних до 14 лет, 316 несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет и 480 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет.

Из общего числа лиц, совершивших преступления, 199 рецидивисты. При этом 96 человек являются иностранцами и/или лицами без гражданства.

В управлении по борьбе с организованной преступностью задокументировано 42 ОПГ, по 42 уголовным делам выявлено 218 членов.

За отчетный период по фактам незаконного оборота наркотиков возбуждено 604 уголовных дела, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

В прокуратуру направлено 401 уголовное дело (66,3%), в суд — 370 уголовных дел (61,2%). При этом задокументировано 45 случаев контрабанды наркотиков.

Самые опасные районы Молдовы за период девяти месяцев

baltinews.md
  • Сегодня, 07:33
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