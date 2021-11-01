На совещании в Министерстве просвещения Приднестровской Молдавской Республики подвели промежуточные итоги профессионального обучения школьников на базе техникумов в рамках проекта «Профессиональное обучение для школьников».
В подведении итогов приняли участие представители управлений народного образования городов и районов республики, организаций среднего профессионального образования, общеобразовательных школ, включенных в пилотный проект.
На сегодняшний день в Приднестровье на профессиональное обучение зачислен 221 ученик, 42 из них – девятиклассники, 90 человек – учащиеся десятых классов и 89 – из одиннадцатых классов.
В ходе обсуждения поднимались актуальные вопросы по реализации проекта «Профессиональное обучение для школьников»: начало занятий, количество часов, выделенное на реализацию образовательных программ и др.
Руководители приднестровских школ отметили заинтересованность школьников и их родителей в освоении профессии во время обучения в школе.
По словам начальника Управления профессионального образования министерства просвещения, важность создания в республике профориентационной системы, которая бы включала для школьников: профориентационное тестирование; получение информации о рынке труда; проведение профессиональных проб (знакомство с профессией на практике).
Техникумами и колледжами разработаны программы объемом 9-12 часов по 44 профессиональным пробам. Участникам совещания было предложено рассмотреть данные программы и определиться для каких классов можно будет предложить освоение программ профессиональных проб в рамках пилотного проекта.
Также по итогам совещания было принято решение расширить спектр предлагаемых профессий профессиональной подготовки для школьников.