Dnestr.TV

 
0

Промежуточные итоги профобучения школьников

Промежуточные итоги профобучения школьников

На совещании в Министерстве просвещения Приднестровской Молдавской Республики подвели промежуточные итоги профессионального обучения школьников на базе техникумов в рамках проекта «Профессиональное обучение для школьников».

В подведении итогов приняли участие представители управлений народного образования городов и районов республики, организаций среднего профессионального образования, общеобразовательных школ, включенных в пилотный проект.

На сегодняшний день в Приднестровье на профессиональное обучение зачислен 221 ученик, 42 из них – девятиклассники, 90 человек – учащиеся десятых классов и 89 – из одиннадцатых классов.

В ходе обсуждения поднимались актуальные вопросы по реализации проекта «Профессиональное обучение для школьников»: начало занятий, количество часов, выделенное на реализацию образовательных программ и др.

Руководители приднестровских школ отметили заинтересованность школьников и их родителей в освоении профессии во время обучения в школе.

По словам начальника Управления профессионального образования министерства просвещения, важность создания в республике профориентационной системы, которая бы включала для школьников: профориентационное тестирование; получение информации о рынке труда; проведение профессиональных проб (знакомство с профессией на практике).

Техникумами и колледжами разработаны программы объемом 9-12 часов по 44 профессиональным пробам. Участникам совещания было предложено рассмотреть данные программы и определиться для каких классов можно будет предложить освоение программ профессиональных проб в рамках пилотного проекта.

Также по итогам совещания было принято решение расширить спектр предлагаемых профессий профессиональной подготовки для школьников.

Марина Моторина, newspmr.com
  • Сегодня, 07:38
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультат ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультат ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна