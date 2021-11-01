Армия поклонников "Шерифа" неуклонно растет от месяца к месяцу, что порой приводит даже к курьезным ситуациям. Совсем недавно "Барселона" провела презентацию нового тренера - команду возглавил известный в прошлом игрок Хави, однако фанаты "сине-гранатовых" скандировали вовсе не его имя, а название "Шерифа", сообщает moldfootball.com
Оказалось, что на трибуне они увидели 17-летнего Аугусто Лопеса, который пришел в футболке тираспольского клуба, и так как именно "Шериф" в сентябре обыграл "Реал Мадрид" - извечного соперника "Барсы" - ее фанаты принялись распевать это слово.
Но не только в Испании прониклись любовью к "Шерифу": например, в Южной Америке фанатское движение "Шерифа" набрало уже 16 000 участников.