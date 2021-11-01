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Фанатское движение "Шерифа" захватывает мир - от Узбекистана до Аргентины

Фанатское движение "Шерифа" захватывает мир - от Узбекистана до Аргентины

Армия поклонников "Шерифа" неуклонно растет от месяца к месяцу, что порой приводит даже к курьезным ситуациям.
Совсем недавно "Барселона" провела презентацию нового тренера - команду возглавил известный в прошлом игрок Хави, однако фанаты "сине-гранатовых" скандировали вовсе не его имя, а название "Шерифа", сообщает moldfootball.com

Оказалось, что на трибуне они увидели 17-летнего Аугусто Лопеса, который пришел в футболке тираспольского клуба, и так как именно "Шериф" в сентябре обыграл "Реал Мадрид" - извечного соперника "Барсы" - ее фанаты принялись распевать это слово.

Но не только в Испании прониклись любовью к "Шерифу": например, в Южной Америке фанатское движение "Шерифа" набрало уже 16 000 участников.


moldfootball.com
  • Сегодня, 19:38
  • DTV
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