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Дан Балан представил видеоклип на новую песню
Категория:
Музыка жизни
,
Новости дня
Исполнитель из Молдовы, бывший участник группы O-Zone Дан Балан 19 ноября представил видеоклип на новую песню на русском языке «Любовь как в песнях». Видео опубликовано на YouTube, за один день видео набрало более 2,5 млн. просмотров
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