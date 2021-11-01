На учете в полиции Молдовы находятся 65 906 человек, которые владеют 78 020 единицами оружия. Из общего количества оружия большинство – гладкоствольные, около 48 228 единиц. Далее следует нарезное оружие – более 24,4 тысячи, из них 5 478 единиц – не летальные.
При этом на учете находятся 239 объектов, у которых находится 4372 единицы оружия.
Всего за девять месяцев года проведено 23 739 проверок соблюдения условий хранения оружия. В результате выдано три предписания юридическим лицам о необходимости принятия мер по ликвидации выявленных нарушений и исключению случаев неисполнения положений действующего законодательства, передает noi.md со ссылкой на agora.md..
За этот период было зарегистрировано 64 преступления, совершенных с применением огнестрельного оружия, что на восемь больше, чем в январе-сентябре 2020 года.
Из общего количества преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, были установлены 59 правонарушителей, а по пяти преступлениям виновные не установлены.
По выявленным нарушениям в текущем году инициировано 607 процедур отзыва разрешений на оружие с их аннулированием или приостановлением.
Полиция предупреждает, что владельцы оружия должны учитывать ряд правил и рекомендаций по использованию или применению оружия.
Инцидент или преступление с применением оружия карается как правонарушение или уголовное преступление, а лицензия на оружие аннулируется или приостанавливается.
В этом контексте правоохранительные органы РМ настаивают на том, чтобы владельцы оружия:
не носили оружие, находясь в состоянии алкогольного опьянения;
воздерживались от использования оружия;
не применяли оружие не по назначению;
воздерживались от использования оружия, когда нет реальной опасности или когда ее можно избежать;
не носили оружие на митингах и других массовых мероприятиях, чтобы не подвергать опасности жизнь и личное здоровье окружающих;
не разрешать доступ к оружию членов семьи, родственников, гостей или других лиц; не оставлять оружие в сумках, машинах или других местах без наблюдения.
За небрежное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также их передачу другим лицам владельцу оружия грозит штраф в размере до 42 500 леев или тюремное заключение на срок до трех лет. noi.md