В Молдове водителей могут наказать, если они наклеят на свои машины нецензурные сообщения или слова. Их можно квалифицировать как аморальную рекламу, за которую взимается штраф в размере до 300 леев. Уточнения для IPN сделала пресс-секретарь Национальной инспекции общественной безопасности РМ Наталья Головко в связи с некоторыми изображениями, отправленных в редакцию.
На фотографиях, присланных в редакцию, изображена машина, на заднем стекле которой можно увидеть наклейку с пошлым словом. Национальная инспекция общественной безопасности ознакомилась с этими изображениями и должна идентифицировать водителя.
Наталья Головко уточнила, что любой, кто становится свидетелем таких ситуаций, может сообщить об этом в полицию, и, следовательно, последуют санкции против тех, кто допускает аморальную рекламу и использование нецензурной лексики.
Согласно действующему законодательству, реклама, которая нарушает общепринятые нормы гуманизма и морали посредством оскорблений, сравнений и дискредитирующих изображений расы, национальности, профессии, социального положения, возраста, пола, языка, религиозных, философских, политических и других убеждений физических лиц, считается аморальной. Речь также идет о том, что порочит произведения искусства, составляющие достояние национальной и общечеловеческой культуры, или дискредитирует государственные и религиозные символы, национальную валюту Республики Молдова и других государств. ipn.md