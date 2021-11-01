Тираспольский завод «Электромаш» произвёл электродвигатель для Молдавского металлургического завода (ММЗ).
Руководство ММЗ обратилось к НП ЗАО «Электромаш» в августе этого года. Требовалось изготовить двигатель, который стал бы резервным аналогом немецкого оборудования SCHORCH, установленного на ММЗ.
За три месяца на заводе «Электромаш» по спецзаказу сделали электродвигатель ДАЗО4-560Y-10Д, пишет novostipmr.com.
«Ранее таких машин – по установочно-присоединительным размерам и конструктивным особенностям – у нас ещё не изготавливали. Его мощность – 800 кВт, напряжение – 10 кВ, частота вращения – 600 оборотов в минуту», - отметили на заводе.
Оборудование успешно прошло испытание и уже отправлено заказчику.
На «Электромаше» говорят, что завод и дальше готов работать в рамках импортозамещения. Специалисты могут изготовить электродвигатели переменного тока любых размеров и параметров и в соответствии с требованиями заказчиков. novostipmr.com