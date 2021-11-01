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Два теракта совершено в Иерусалиме за четверо суток

Два теракта совершено в Иерусалиме за четверо суток

Стрельбу по людям открыл боевик ХАМАС - 26-летний иммигрант из Южной Африки, работавший гидом у Стены Плача.
Стрельбу у входа на Храмовую гору в Иерусалиме устроил боевик группировки ХАМАС. Об этом сообщает Times of Israel в воскресенье, 21 ноября.

Как выяснила полиция, нападавшим был 26-летний иммигрант из Южной Африки Элияху Дэвид Кей, работавший гидом у Стены Плача. Мужчина взял пистолет-пулемет, вышел на улицы Старого города и открыл огонь по прохожим.

Мужчина выстрелил в трех израильтян, проходивших у входа на Храмовую гору, смертельно ранив одного из них.

Двое полицейских прибежали на звуки стрельбы и открыли огонь по террористу, затем к ним присоединились еще двое правоохранителей.

Террориста с ранением госпитализировали, но в больнице признали его мертвым. Двое полицейских с легкими ранениями также доставлены в больницу.

"Это второй теракт в Иерусалиме за последние дни. Я поручил силам безопасности соответствующим образом мобилизоваться и продемонстрировать бдительность из-за беспокойства по поводу подобных атак", - заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт.

17 ноября в центре мусульманского квартала в Старом городе 16-летний вооруженный ножом террорист напал на двух бойцов пограничной полиции (женщину и мужчину). Оба получили ранения различной степени тяжести, нападавший был застрелен на месте.

Находящаяся с восточной стороны Старого города Иерусалима Храмовая гора - наиболее священное место для иудаизма, поскольку здесь находились Первый и Второй Иерусалимские храмы. В настоящее время на горе расположены мечеть Аль-Акса и Купол Скалы, что делает ее третьей по святости - после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине - для ислама. В последние годы Храмовая гора и прилегающие к ней улицы часто становятся местами терактов.
  • Сегодня, 18:24
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