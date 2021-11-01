Сейчас в республике ведётся работа по созданию государственной информационной системы «Электронные платежи» ГИС «ЭП». С ее помощью гражданам станет проще получать и оплачивать госуслуги. Данная система позволит в будущем оплачивать не только государственные пошлины, но и налоги, штрафы и различные сборы, пишет novostipmr.com.
Как государственные услуги оплачиваются сейчас
К примеру, предпринимателю необходимо получить выписку из реестра индивидуальных предпринимателей. Он приходит к поставщику этой услуги, в данном случае в регистрационную палату.
Предприниматель заказывает справку, и специалист регпалаты выдает квитанцию, где указан номер лицевого счета, фискальный код и другие реквизиты, а также сумма оплаты. С этим квиточком гражданин направляется в кассу.
Оплатив услугу, предпринимателю необходимо вернуться в регпалату и предоставить квитанцию об оплате. Специалист регистрационной палаты принимает ее, и только тогда документы предпринимателя направляются в работу.
Оплата через ГИС «Электронные платежи»
С помощью системы «Электронные платежи» процесс получения справок станет быстрее. Для примера возьмём того же предпринимателя. При оформлении справки сотрудник регпалаты открывает в приложении шаблон счета выписки из реестра индивидуальных предпринимателей, вписывает ФИО гражданина и распечатывает чек. Дальше предприниматель выбирает удобный для себя способ оплаты.
Гражданин может оплатить данную услугу на месте с использованием QR-кода, который также печатается на чеке. Кроме этого, можно будет воспользоваться мобильным приложением с помощью различных средств оплаты (банковская карта, мобильный платеж). Также для удобства в административных зданиях планируется разместить POS-терминалы.
Если гражданину все же захочется произвести расчет через кассу, ему не придется возвращаться в регпалату и приносить квитанцию об оплате. Как только предприниматель оплатил услугу, специалисту регпалаты тут же придет уведомление в программное обеспечение ГИС «ЭП» и он сразу приступит к оформлению документов. Предпринимателю останется лишь прийти за справкой в назначенный день.
Таким образом, приднестровцы будут освобождены от необходимости предоставления квитанций об оплате госуслуг в органы госвласти.
В процессе оплаты будет использоваться информационно-платежный шлюз, который интегрирован с системами приднестровских банков. Информация о совершенных платежах будет поступать в государственную информационную систему «Электронные платежи».
Пилотная версия
На данный момент тестирование данной системы ведется в трех ведомствах Тирасполя: ЗАГСе, регистрационной палате и Министерстве финансов.
«Там развернуты пилотные рабочие места, пока идет отработка функционала взаимодействия органов госвласти и этой системы в целом. Параллельно ведется работа с банковскими организациями ПМР, с которыми надо наладить взаимодействие о предоставлении информации в реальном времени. К середине декабря тестирование системы "Электронные платежи" планируется провести и в других ведомствах», - рассказал директор ГУП «Центр информационных технологий» Николай Пекельняк.
На днях будет запущен тестовый проект сайта системы «Электронные платежи». Но она больше предназначена для органов госвласти. Гражданам не надо будет скачивать и устанавливать какие-либо приложения. Планируется, что система заработает с 1 марта 2022 года. novostipmr.com