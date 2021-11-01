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В Молдове с повышением тарифов на газ люди задумались об альтернативных источниках тепла: на что особый спрос

В Молдове с повышением тарифов на газ люди задумались об альтернативных источниках тепла: на что особый спрос

Повышение цен на природный газ сказалось на предпочтениях граждан Молдовы.

Менеджеры магазинов, специализирующихся на продаже котлов, говорят, что в топе сейчас системы, оснащенные термостатами, и те, что работают на твердом топливе, дровах, пеллетах и угле, сообщает publika.md

"Поскольку моя домашняя система отопления не позволяет мне установить конденсационный котел, я беру простой с термостатом, за счет которого можно будет сэкономить, насколько возможно" - сказал мужчина.

"Мы поняли, что, если поставить термостат, будет намного дешевле, и мы с мужем решили приехать за ним" - отметила женщина.

Другие готовы вложить больше денег, чтобы затем платить меньше за отопление.

"Я сомневаюсь и много лет думаю, как перейти с природного газа, потому что мы зависим от него, но хотим перейти на дрова и пеллеты. Подумываю о котле или дровяном камине" - сказал мужчина.

Торговцы говорят, в этом году продажи значительно выросли.

"Конденсационный котел, обеспечивает экономию до 30% потребления газа. Можно сэкономить и при установке комнатных термостатов. Также есть тенденция устанавливать котлы на твердом топливе или камины, которые работают на дровах или угле, пеллетах", - отметил администратор магазина Виктор Унгуряну.

"С началом холодного сезона объем работы практически удвоился в связи с установкой твердотопливных котлов. На месте проводится анализ. Изучается текущая функциональная система, а затем принимается решение о том, какой котел можно установить, чтобы сэкономить", - сказал установщик котлов Анатолий Мэмэлигэ.

В Молдове с ноября тарифы на природный газ выросли более чем в два с половиной раза. Кубометр стоит 11 леев восемь банов.
publika.md
  • Сегодня, 10:02
  • DTV
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