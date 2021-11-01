Повышение цен на природный газ сказалось на предпочтениях граждан Молдовы.
Менеджеры магазинов, специализирующихся на продаже котлов, говорят, что в топе сейчас системы, оснащенные термостатами, и те, что работают на твердом топливе, дровах, пеллетах и угле, сообщает publika.md
"Поскольку моя домашняя система отопления не позволяет мне установить конденсационный котел, я беру простой с термостатом, за счет которого можно будет сэкономить, насколько возможно" - сказал мужчина.
"Мы поняли, что, если поставить термостат, будет намного дешевле, и мы с мужем решили приехать за ним" - отметила женщина.
Другие готовы вложить больше денег, чтобы затем платить меньше за отопление.
"Я сомневаюсь и много лет думаю, как перейти с природного газа, потому что мы зависим от него, но хотим перейти на дрова и пеллеты. Подумываю о котле или дровяном камине" - сказал мужчина.
Торговцы говорят, в этом году продажи значительно выросли.
"Конденсационный котел, обеспечивает экономию до 30% потребления газа. Можно сэкономить и при установке комнатных термостатов. Также есть тенденция устанавливать котлы на твердом топливе или камины, которые работают на дровах или угле, пеллетах", - отметил администратор магазина Виктор Унгуряну.
"С началом холодного сезона объем работы практически удвоился в связи с установкой твердотопливных котлов. На месте проводится анализ. Изучается текущая функциональная система, а затем принимается решение о том, какой котел можно установить, чтобы сэкономить", - сказал установщик котлов Анатолий Мэмэлигэ.
В Молдове с ноября тарифы на природный газ выросли более чем в два с половиной раза. Кубометр стоит 11 леев восемь банов. publika.md