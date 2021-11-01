Американская компания Westinghouse и украинский Энергоатом подписали два соглашения о реализации проектов по строительству двух новых энергоблоков Хмельницкой АЭС, сообщает korrespondent.net ссылаясь Интерфакс-Украина в понедельник, 22 ноября.
Отмечается, что одно из соглашений предусматривает закупку услуг американской компании по проектированию энергоблоков, другое - закупку тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.
В конце лета Энергоатом и Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве атомных энергоблоков в Украине. Строительство энергоблока Хмельницкой АЭС будет пилотным, а далее могут построить еще четыре энергоблока.
Напомним, энергоблок №3 ХАЭС начали строить в 1985 году, а №4 - через год. Строительство было остановлено в 1990 году. На тот момент третий энергоблок был готов на 75%, а четвертый - на 28%.
В 2018 году правительство одобрило технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС общей стоимостью 72 млрд 342 млн гривен. Ориентировочная продолжительность строительства - семь лет.
Прошлой осенью президент Владимир Зеленский поручил завершить работы в течение пяти лет. korrespondent.net