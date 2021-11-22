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МВД Молдовы будет обмениваться с ФБР идентификационными данными граждан

МВД Молдовы будет обмениваться с ФБР идентификационными данными граждан

Министерство внутренних дел Молдовы и Федеральное бюро расследований подпишут соглашение в рамках "Глобального обмена биометрическими и другими идентификационными данными". Об этом во время брифинга по итогам визита в США рассказала глава МВД Молдовы Анна Ревенко.

По ее словам, после официального оформления соглашения сотрудники МВД Молдовы получат возможность выполнить поиск в базе данных ФБР, содержащей почти 80 миллионов записей, и получить информацию об известных или подозреваемых транснациональных террористах и ​​преступниках, сообщает sputnik.md.

Это соглашение поможет расследованиям, повысит эффективность правоохранительных органов и обеспечит общественную безопасность. С 2002 года более 50 стран приняли участие в этой программе, у которой есть доступ к более чем 450 000 биометрических данных.

Министр внутренних дел Анна Ревенко 15-19 ноября посетила Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом, где провела встречи с представителями ФБР, Агентства по уменьшению угроз Министерства обороны, Национального агентства по борьбе с наркотиками, Агентства по делам пропавших и эксплуатируемых детей и других правоохранительных структур США.
sputnik.md
  • Сегодня, 16:52
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