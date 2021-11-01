Партия "Действие и солидарность" намерена отменить закон, предусматривающий снижение пенсионного возраста с 1 января.
Об этом в понедельник на брифинге сообщил председатель парламентской комиссии по социальной защите Дан Перчун, передает infotag.md
По его словам, ответственные политики, когда принимают важные решения, затрагивающие граждан, руководствуются цифрами.
"Именно поэтому, мы возвращаемся к закону, за который голосовало большинство ПСРМ-"Шор" в ночь на 16 декабря 2020 г., когда пенсионная реформа была перевернута с ног на голову (тогда ПСРМ-"Шор" снизили пенсионный возраст до 62 лет - для мужчин и 57 - для женщин, закон должен был вступить в силу с 1 января 2022 г. - "И"). Этот закон был принят без заключения правительства, что автоматически делает его неконституционным. Этот закон не имеет под собой никаких подсчетов, и был утвержден только в электоральных целях", - сказал Перчун.
Поэтому PAS намерена вернуться к методологии, утвержденной при власти Демпартии в 2017 году - 63 года для мужчин, и поступательное увеличение пенсионного возраста для женщин (который к 2028 г. должен также достигнуть 63 лет).
Перчун объяснил необходимость такой меры - ростом числа пенсионеров по отношению к числу занятых (1:1,23), большой зависимостью социального фонда от трансфертов из госбюджета, а также высокой стоимостью проекта снижения пенсионного возраста, "который будет обходиться в 1,5 млрд леев ежегодно". infotag.md