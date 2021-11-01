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Пентагон не стал комментировать версию гибели "Курска"

Пентагон не стал комментировать версию гибели "Курска"

Представитель пресс-службы Пентагона отметил, что "нечего предоставить по этому вопросу"

В Министерстве обороны США отреагировали на версию экс-командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова о том, что гибель российской субмарины «Курск» произошла из-за столкновения с подлодкой НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

В Пентагоне отказались комментировать слова Попова и заявили, что им нечего предоставить по данному вопросу.

Ранее адмирал заявил, что крушение «Курска» произошло в результате столкновения судна с подлодкой Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что знает название субмарины, но не может его озвучить публично, пока отсутствуют доказательства. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил версию Попова без комментариев.

Катастрофа атомной подлодки «Курск» произошла 12 августа 2000 года. Тогда погибли 118 моряков. Согласно отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива. Попов уже выдвигал свою версию о причинах крушения в ноябре 2000-го, однако она не нашла подтверждений.
  • Сегодня, 17:15
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