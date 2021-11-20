Экс-глава МИД Литвы Вайтекунас предложил разместить мигрантов на Украине или в Молдове.
Мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и ЕС, можно разместить на Украине или в Молдавии, заявил экс-глава МИД, бывший посол Литвы на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас.
"Мы не можем допустить сотрясания европейских ценностных основ человеческими смертями. Так или иначе, мы должны их оттуда или выслать, или принять, или попросить наших друзей где-нибудь в Украине и Молдове их принять в какие-нибудь свои лагеря. Но люди не должны умирать от холода на границе с ЕС", - сказал Вайтекунас в интервью литовскому телеканалу Info TV, пишет ria.ru.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. ria.ru