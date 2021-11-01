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О встрече экспертов Приднестровья и Молдовы по правам человека

О встрече экспертов Приднестровья и Молдовы по правам человека

22 ноября в режиме видеоконференции состоялось заседание экспертных (рабочих) подгрупп по правам человека.

Помимо текущих вопросов правозащитной тематики, обсуждаемых на уровне профильных специалистов, делегация Приднестровья обратила внимание участников встречи на массовый характер нарушения прав жителей Приднестровья вследствие введения Молдовой и Украиной запрета на передвижение приднестровского автотранспорта, включая реанимобили. Среди них - основополагающие права на свободу передвижения, предпринимательскую деятельность, а также получение квалифицированной медицинской помощи.

Представители Приднестровья выразили озабоченность в связи с продолжением практики уголовного преследования по политическим мотивам должностных лиц Приднестровья силовыми структурами РМ и призвали к исполнению соответствующих обязательств РМ в рамках переговорного процесса. Отдельно была затронута ситуация с незаконным осуждением в Молдове приднестровского гражданина Андрея Самония.
mid.gospmr.org
  • Сегодня, 05:40
  • DTV
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