Dnestr.TV

 
0

В Афганистане талибы запретили показывать женщин в телесериалах

В Афганистане талибы запретили показывать женщин в телесериалах

Взявшее власть в Афганистане исламистское движение "Талибан" (в России эта организация признана террористической и запрещена) выпустило свод правил для телеканалов страны. Теперь афганское телевидение не может показывать телесериалы, в которых есть актрисы-женщины, а женщинам-ведущим запрещено появляться на экране с непокрытой головой.

В обнародованных инструкциях при этом не сказано, до какой именно степени должна быть покрыта голова женщин-телеведущих: так, чтобы платок скрывал только волосы или все лицо, кроме глаз, передает bbc.com.

Член организации, представляющей журналистов в Афганистане, Худжатулла Муджаддеди сказал, что объявление новых ограничений было неожиданным, а сами правила - очень размыты. В интервью Би-би-си, он заявил, что если телевещательные компании будут выполнять все эти требования, некоторым из них, возможно, придется закрыться.

Дело в том, что сейчас афганские телеканалы в основном показывают иностранные сериалы, в которых главные роли играют женщины.

Созданное талибами министерство по распространению добродетели и искоренению порока (это ведомство заменило в новом правительстве министерство по делам женщин) установило восемь правил для вещателей. Копию инструкции в своем "Твиттере" опубликовал журналист афганской телекомпании Tolo News Карим Амини.

В Афганистане талибы запретили показывать женщин в телесериалах

Судя по документу, эта правила таковы:

1. Телеканалы не должны показывать фильмы, противоречащие принципам шариата и афганским ценностям.

2. Запрещается показывать афганские и иностранные фильмы, которые распространяют и пропагандируют в афганском обществе иностранную культуру и традиции и приводят к распространению аморальности.

3. Содержание юмористических и развлекательных программ не должно кого-либо унижать или оскорблять.

4. Запрещается показывать сериалы, которые оскорбляют религиозные ритуалы и человеческое достоинство.

5. Нельзя показывать в эфире видео или фильмы, демонстрирующие интимные части тел мужчин и женщин.

6. Журналистки-женщины должны носить исламский хиджаб, когда они появляются на экране.

7. Запрещается показывать сериалы и похожие программы с актерами-женщинами.

8. Строго запрещаются сериалы, в которых содержатся изображения пророка [Мохаммеда] и его сподвижников.

Сразу после прихода к власти талибы значительно ограничили права работающих женщин и учащихся в школах и университетах девочек и девушек. Талибы приказали им оставаться дома, что сделало Афганистан единственной страной в мире, которая не позволяет половине своего населения получать образование и работать.
bbc.com
  • Сегодня, 06:01
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультат ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультат ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна