Взявшее власть в Афганистане исламистское движение "Талибан" (в России эта организация признана террористической и запрещена) выпустило свод правил для телеканалов страны. Теперь афганское телевидение не может показывать телесериалы, в которых есть актрисы-женщины, а женщинам-ведущим запрещено появляться на экране с непокрытой головой.
В обнародованных инструкциях при этом не сказано, до какой именно степени должна быть покрыта голова женщин-телеведущих: так, чтобы платок скрывал только волосы или все лицо, кроме глаз, передает bbc.com.
Член организации, представляющей журналистов в Афганистане, Худжатулла Муджаддеди сказал, что объявление новых ограничений было неожиданным, а сами правила - очень размыты. В интервью Би-би-си, он заявил, что если телевещательные компании будут выполнять все эти требования, некоторым из них, возможно, придется закрыться.
Дело в том, что сейчас афганские телеканалы в основном показывают иностранные сериалы, в которых главные роли играют женщины.
Созданное талибами министерство по распространению добродетели и искоренению порока (это ведомство заменило в новом правительстве министерство по делам женщин) установило восемь правил для вещателей. Копию инструкции в своем "Твиттере" опубликовал журналист афганской телекомпании Tolo News Карим Амини.
Судя по документу, эта правила таковы:
1. Телеканалы не должны показывать фильмы, противоречащие принципам шариата и афганским ценностям.
2. Запрещается показывать афганские и иностранные фильмы, которые распространяют и пропагандируют в афганском обществе иностранную культуру и традиции и приводят к распространению аморальности.
3. Содержание юмористических и развлекательных программ не должно кого-либо унижать или оскорблять.
4. Запрещается показывать сериалы, которые оскорбляют религиозные ритуалы и человеческое достоинство.
5. Нельзя показывать в эфире видео или фильмы, демонстрирующие интимные части тел мужчин и женщин.
6. Журналистки-женщины должны носить исламский хиджаб, когда они появляются на экране.
7. Запрещается показывать сериалы и похожие программы с актерами-женщинами.
8. Строго запрещаются сериалы, в которых содержатся изображения пророка [Мохаммеда] и его сподвижников.
Сразу после прихода к власти талибы значительно ограничили права работающих женщин и учащихся в школах и университетах девочек и девушек. Талибы приказали им оставаться дома, что сделало Афганистан единственной страной в мире, которая не позволяет половине своего населения получать образование и работать. bbc.com