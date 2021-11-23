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Псаки отказалась от комментариев сообщений СМИ об отправке США оружия на Украину

Псаки отказалась от комментариев сообщений СМИ об отправке США оружия на Украину

Появившиеся в СМИ сообщения о намерениях США отправить на Украину американских военных советников не стала комментировать официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга .

«Мне нечего вам проанонсировать на этот счет», — ответила Псаки на вопрос журналистов.

Телеканал CNN опубликовал материал, что администрация Джо Байдена оценивает возможность отправки на Украину военных советников и дополнительного военного оборудования, сообщает mk.ru.

По их словам, подобная поддержка Киева связана с сообщениями о том, что Россия якобы готовится к нападению на Украине в январе 2022 года.

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В пакет военной помощи могут войти противотанковые комплексы Javelin, минометы, а также системы противовоздушной обороны, включая ракеты Stinger.

При этом в администрации допускают, что подобная отправка вооружений может быть расценена Москвой как эскалация.
mk.ru
  • Сегодня, 06:09
  • DTV
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