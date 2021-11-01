Координационный совет при Правительстве по экономическим, социальным и иным вопросам стал традиционной площадкой для решения актуальных вопросов государства в целом и граждан в индивидуальном порядке. Сегодняшнюю онлайн-встречу открыл доклад Вице-премьера – министра экономического развития Сергея Оболоника, посвященный ситуации в индустриальном секторе республики в октябре 2021 года.
«В октябре в индустриальном секторе экономики республики наблюдалось снижение интенсивности производственных процессов. Совокупный объем производства снизился к уровню сентября в текущих ценах на 11,7% до 1,35 млрд руб. При этом значение октября прошлого года всё равно было превышено на 19%. В сопоставимых ценах снижение составило 8,1% к сентябрю текущего года и 3,1% к базисному показателю», - проинформировал глава ведомства.
Если говорить о 10 месяцах 2021 года, то объем промышленного производства достиг 13,8 млрд рублей, что в текущих ценах в 1,4 раза выше базисного показателя, что соответствует приросту на 11,5% в реальном выражении, передает пресс-служба Правительства.
Детально Вице-премьер остановился на положении дел в различных секторах экономики. Так, в черной металлургии объемы производства в октябре в текущих ценах составили 503,3 млн руб. В реальном выражении отставание от значений сентября сложилось на отметке 10,4%, а октября предыдущего года – -11,8%.
«В то же время накопительным итогом с начала года отраслевой выпуск в текущих ценах превышен более чем в два раза. В сопоставимых ценах прирост достиг 26%», - отметил Сергей Оболоник.
Параметры выработки промышленности строительных материалов снизились в сравнении с предыдущим месяцем более чем в 2 раза до 33,5 млн руб. Результат 10 месяцев 2021 года – 497,4 млн рублей, что ниже базисного уровня на 4,3% в текущих ценах.
В машиностроении и металлообработке октябрьский уровень промышленного производства зафиксирован на отметке 30,5 млн руб. Это почти в половину меньше предыдущего показателя. С начала года отраслевой выпуск сформирован в размере 345,8 млн рублей. В сопоставимых ценах это на 20,9% больше прошлогоднего значения.
«План продаж не подвергся негативной корректировке. Дело в длительном процессе производства. Идет набор программы и запуск ее реализации в отгрузку. Я бы не сказал, что в машиностроении у нас наблюдается стагнационный эффект, скорее наоборот. И у «Электромаша», и у российских инвесторов ситуация складывается достаточно позитивно. Это наработка на следующий год», - пояснил Вице-премьер.
На 9% снижен показатель и в электротехнической промышленности по сравнению с сентябрем. При этом показатель января-октября 2020 года превышен на 7,3% в текущих ценах. Между тем, в реальном выражении фиксируется отставание на 6%.
Со стартом отопительного сезона в октябре в электроэнергетике прирост производства составил порядка 10% в текущих ценах. В целом за 10 месяцев отраслевой объем производства превысил 3,6 млрд рублей, что на 5% в сопоставимых ценах больше прошлогоднего показателя.
Достаточно результативно октябрь сложился для легкой промышленности. Выпуск к уровню сентября вырос на 5% в текущих ценах, достигнув 126,8 млн руб. При этом стоит отметить, что положительные тенденции характерны для большинства предприятий отрасли. За 10 месяцев 2021 года объем производства продукции опережает базисное значение на 20% в текущих и на 15% в сопоставимых ценах.
В пищевой промышленности после сентябрьского пика консервации в октябре наблюдалась понижательная коррекция до 172,3 млн рублей. Это минус 8,6% к предыдущему месяцу. При этом прошлогоднее значение превышено как в текущих ценах на 12,6%, так и в сопоставимых – на 6,7%. С января по октябрь выработано продукции на сумму 1,5 млрд рублей, или на 12% больше, чем годом ранее.
В разгаре сезон переработки зерновых культур. Уже третий месяц выработка мукомольно-крупяной промышленности держится выше 15 млн рублей. В сопоставлении накопленных с начала года итогов сохраняется отставание от базисной отметки: 137 млн рублей против 144 млн рублей. Учитывая неплохой урожай этого года в итоге выработка, по прогнозам, будет соответствовать базису.
Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот республики по итогам января-октября 2021 года сложился на уровне 2 млрд долларов, что выше базисной отметки на 47,6%. Стоимостной объем экспортных продаж составил 761 млн долларов, импортные поставки оценены в сумме 1,2 млрд долларов.
В разрезе товарных групп в октябре по сравнению с сентябрем отмечен закономерный спад экспорта металлургической продукции, сопоставимый с объемом производства, до 31,6 млн долларов. В целом же по итогам января-октября объем поставок достиг 369,1 млн долларов, что в 2 раза больше значений 2020 года.
Порядка 7% составил прирост экспорта топливно-энергетических товаров по итогам десяти месяцев до 143 млн долларов.
В 1,5 раза возросли продажи за рубеж продовольственных товаров и сырья, а также обуви.
В структуре импорта наблюдается рост по поставкам топливно-энергетических товаров в 1,6 раза до 477,5 млн долларов за 10 месяцев. Как пояснил Сергей Оболоник, связано это не столько с увеличением ввоза ГСМ, сколько с динамикой цен на топливные ресурсы.
Ввоз продовольственных товаров и сырья в стоимостном выражении увеличился на 6,7% до 120,0 млн долларов за десять месяцев.
При снижении импорта товаров легкой промышленности в октябре на 22% по отношению к сентябрю, стоимостная оценка по итогам января-октября 2021 года превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 34%.
Объем импортных поставок фармацевтической продукции в октябре, на фоне борьбы с новой волной пандемии, увеличился по отношению к уровню сентября в 1,6 раза. Следовательно, совокупный объем сформирован по итогам января-октября 2021 года в сумме 30 млн долларов. Это почти на 40% больше базисного показателя.