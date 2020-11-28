Dnestr.TV

 
0

Центризбирком утвердил текст избирательных бюллетеней

Центризбирком утвердил текст избирательных бюллетеней

ЦИК провел очередное заседание. В повестке дня вопросы, касающиеся изготовления избирательных бюллетеней. По итогам заседания принято решение о создании рабочей группы, которая будет осуществлять контроль за изготовлением бюллетеней.

Члены ЦИК также утвердили окончательный текст избирательных бюллетеней. «Кандидаты с содержанием бюллетеней ознакомлены, никаких замечаний к тексту бюллетеня не имеют», – проинформировала участников заседания Председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая.

Помимо содержания, сегодня члены ЦИК определили также и количество избирательных бюллетеней, которое предстоит изготовить не позднее 3 декабря. После этого Центризбирком направит избирательные бюллетени в территориальные комиссии для дальнейшей передачи на участки.
cikpmr.com
  • Сегодня, 20:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна