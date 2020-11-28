ЦИК провел очередное заседание. В повестке дня вопросы, касающиеся изготовления избирательных бюллетеней. По итогам заседания принято решение о создании рабочей группы, которая будет осуществлять контроль за изготовлением бюллетеней.
Члены ЦИК также утвердили окончательный текст избирательных бюллетеней. «Кандидаты с содержанием бюллетеней ознакомлены, никаких замечаний к тексту бюллетеня не имеют», – проинформировала участников заседания Председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая.
Помимо содержания, сегодня члены ЦИК определили также и количество избирательных бюллетеней, которое предстоит изготовить не позднее 3 декабря. После этого Центризбирком направит избирательные бюллетени в территориальные комиссии для дальнейшей передачи на участки. cikpmr.com