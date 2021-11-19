«Пандемия внесла корректировки в нашу жизнь, но несмотря ни на что, члены Платформы устойчивого (общинного) развития мобилизовались, нашли внутренние ресурсы и смогли помочь тем, кто нуждался в помощи в это трудное время, в том числе и детям из уязвимых групп, которые вынуждены были перейти на онлайн обучения. Члены Платформы научились эффективно работать, как единая сплоченная команда, помогая представителям уязвимых групп и отстаивая права человека на обоих берегах Днестра», - сказал Александру Стратулат, координатор Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», открывая координационную встречу Платформы.
Он напомнил, что Совместная программа ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» финансируется Швецией и что одна из целей данной программы - укрепление организационного потенциала общественных организаций левобережья, в том числе и Платформы устойчивого (общинного) развития, которая была создана в 2017 году.
«Платформа является основой для эффективного взаимодействия активных гражданских организаций, с целью решения проблем уязвимых групп населения. Сегодня она объединяет 30 организаций и инициативных групп левобережья и 8 организаций - с правого», - проинформировал председатель Платформы Вячеслав Палий.
За время функционирования Совместная программа поддержала 22 партнерских проекта. Например, впервые на левом берегу Днестра была внедрена новая методология по раннему выявлению аутизма. Также в рамках Программы состоялось обучение пожилых сельчан и людей с ограниченными возможностями основам компьютерной грамотности и многое другое. Представляя проект «Паруса Надежды», секретарь Платформы Светлана Лопатина, отметила, что его цель - расширение экономических прав и возможностей, путём содействия инклюзии на рынке труда, включая вспомогательную трудовую занятость. «В рамках проекта также будет проведено улучшение инфраструктурной доступности центра социальной защиты и социального страхования Слободзейского района, где находится и служба занятости», - добавила Лопатина.
«Формирование информационной культуры в области прав человека - основа деятельности проекта по обучению ромской молодежи блогерству и созданию анимационных и видеороликов, который внедряет молодая организаций ромов «Днестр - Инфолекс» совместно с партерами с обоих берегов Днестра», - рассказала партнер проекта «Укрепление правового потенциала ромского сообщества на двух берегах Днестра», руководитель организации «ЭтЭкО» Татьяна Сергеева.
На встрече присутствующие были проинформированы о деятельности трех рабочих групп, созданных рамках Платформы: группа по «Законодательству» осуществляет анализ нормативной базы приднестровского региона в области прав человека, в частности, в отношении уязвимых групп и готовит рекомендаций по его совершенствованию и приведению в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права. Участники группы «Социальные услуги» провели расчёт и анализ затрат на внедрение службы «Персональный ассистент» в Слободзейском районе, а в группе «Адвокаси» разработан и внедряется план, связанный с действиями по адвокации на левом берегу Днестра. «Совместная работа в группах - это новый процесс взаимодействия членов Платформы, который помогает и формирует навыки организаторской работы и объединения участников сотрудничества», - считают руководители групп.
На координационной встрече было внесено предложение о создании ещё двух инициативных групп: группы по предотвращению дискриминации и группы по работе с молодежью и волонтерами.
Кроме того, участники встречи обсудили предварительный план работы на 2022 год. Например, планируется участие членов Платформы в разработке продлеваемой в левобережье программы «Равные возможности» (в части развития нормативной базы, касающейся социальной интеграции людей с ограниченными возможностями), а также продвижение услуги «Персональный ассистент», услуги для детей, подвергающихся домашнему насилию и услуги для безработных в селе.
В этот день членом Платформы стала молодежная организация ромов НП «Днестр - Инфолекс» из Бендер. Таким образом, Платформа устойчивого (общинного) развития объединила 39 организаций с обоих берегов Днестра.
Мероприятие состоялось в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», финансируемой Швецией.