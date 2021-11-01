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Осторожно! «Чёрная пятница»

Осторожно! «Чёрная пятница»

Время тотальных распродаж начнётся уже завтра. Интернет-мошенники этого ждут не меньше покупателей. Всевозможными преступными способами они будут пытаться заполучить ваши деньги, пишет МВД ПМР. Вот как это бывает.

• Фишинговые письма «Дорогой клиент» – к вам на почту придёт письмо, в котором некто почти задаром предложит купить, к примеру, дорогущие «адидасы». Правда, в названии ошибка «Adibas – Abibas», предложение ограничено, а главное, (для подтверждения покупки) нужно назвать пароль или номер карты или другую важную информацию. Стиль общения – предельно уважительный, ведь клиент вы на самом деле «дорогой».

• Вам пишет Банк! Вас взломали! Срочно введите действующие логин и пароль, чтобы защитить деньги на вашем счету. Это тоже мошенники. Ни один банк подобную информацию не потребует. Да и другим её разглашать не стоит!

• Срочность! Это в интернет-мошенничестве обязательно. Если в письме будет какое-нибудь «последнее предупреждение», «срочная проверка», «скорая блокировка» или «внезапный выигрыш», стоит насторожиться, с большой вероятностью это мошенники.

Будьте внимательны!! Если что-то в процессе покупки или оплаты вызывает у вас сомнение, лучше откажитесь от дальнейших действий. Так вы точно сэкономите не только деньги, но и нервы.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 19:09
  • DTV
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