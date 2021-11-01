Председатель Правительства провел онлайн-диалог с руководством Слободзейского района, МВД, Госслужбы по культуре и историческому наследию, Агентства по туризму. Тема встречи – реконструкция одного из важных исторических мест Кицканского плацдарма. Напомним, о ее необходимости говорили на одном из Координационных советов представители общественности. Стоит напомнить, что в следующем году комплекс отметит 50-летие с момента своего открытия. А еще через несколько лет будет юбилейная дата самой Ясско-Кишиневской операции.
Как рассказал глава Слободзейского района Василий Тищенко, участие в создании дополнений к уже существующему комплексу принимали как специалисты госслужбы, так и архитекторы. Среди предложений: строительство музейного павильона, устройство подъездных путей к музею и парковок для автотранспорта, строительство часовни, устройство музея под открытым небом (окопы, блиндажи, дзоты, огневые точки), устройство двух основных площадок на краю обрыва, высадка растений, установка скамеек и так далее, передает пресс-служба Правительства.
«Родилась идея дополнить замысел автора. У автора на самом обелиске есть смотровая площадка. Это все правильно делалось, потому что и расположение такое, где мы можем за обелиском рассматривать слева начало апрельских операций, а уже направо смотреть, что происходило в августовских событиях. Поэтому доработана эта часть с учетом укрепления и задней части, и установки смотровых площадок. Мы брали за основу как доминанту сам обелиск, как центровая часть всего комплекса и, расширив замысел автора, мы решили за одно не только укреплять, но и дать возможность в период экскурсий создать условия для экскурсоводов и тех, кто будет приходить на объекты, знакомиться ближе», - рассказала в свою очередь Мария Кырмыз.
Коснулась начальник Госслужбы и создания музея под открытым небом. Для его обустройства сделают реконструкцию оборонной позиции Красной Армии с учетом строения объектов военизированной фортификации. Туда войдут и дзоты, и блиндажи, укрытия для пехоты и пулеметные площадки, соединительные ходы и окопы.
«Мы предложили композицию из двух линий. Первая линия до 15 метров. Она будет слева, как смотреть на стелу. Справа – строение музея, часовня, парковка. Первая его линия на 12-15 метров через центральный вход будет выходить на вторую линию. Вторая линия - до 30 метров», - рассказала начальник ведомства и добавила, что эта инсталляция поможет выразить значимость места для исторических событий. Сейчас идет работа с Министерством обороны, которое также подключат к созданию музея. Также предложено дополнить мемориал описью родов войск, принимавших участие в Ясско-Кишиневской операции и осуществить ряд акций патриотической направленности. «Есть перспектива, что этот объект будет использоваться в патриотическом воспитании, а также как объект туристического характера», - сказала Мария Кырмыз.
Кроме того, директор Агентства по туризму Анна Миколишина выразила мнение, что объект должен быть включен в различные туристические маршруты. Среди предложений руководителя агентства было и наличие на объекте табличек с QR-кодом и исторической справкой о мемориале.
«Этот объект имеет не только туристическую ценность, но он важен для патриотического воспитания молодежи, - отметил Председатель Правительства. – Это очень знаковое место. И я думаю, что в рамках школьной программы, если объект будет приведен в надлежащее состояние, то он будет очень интересен для систематического посещения. И важно, чтобы школьники, которые будут на объект попадать, могли получить исчерпывающую информацию: что это за объект, какие исторические события разворачивались и в небольшом музее увидеть наглядно какие-то экспонаты, может быть элементы вооружения, формы советских воинов, которые воевали в то время. Чтобы школьники получали информацию не только об этом объекте и событиях, которые там развивались, но и в целом о Великой Отечественной Войне».
В рамках совещания свои предложения по наполняемости представил и министр внутренних дел. Виталий Нягу выразил мнение, что Кицканский плацдарм можно было бы связать с Суворовской горой (местом, где располагались войска противника). Это был бы более завершенный вариант. Что касается охраны объекта, то здесь среди предложений звучала установка камер видеонаблюдения «Безопасный город». Остальной комплекс охранных мероприятий ведомство представит позже. Кроме того, Глава Правительства нацелил в течение месяца полностью завершить подготовку проекта, пригласив к работе как силовые ведомства, так и Минэкономразвития. Глава Правительства предложил заложить первые средства для начала работ уже весной будущего года.
«Это должен быть аккуратный объект с понятными историческими локациями, тематиками, с подъездными путями хорошими, чтобы он был доступен и для туристов, школьников и вообще для всех граждан Приднестровья», - нацелил участников совещания Александр Мартынов. gov-pmr.org