С 2022 года в системе классификации энергетической маркировки, в соответствии с решением правительства РМ, будет использоваться более простой метод от A до G вместо классификации от A +++ до D.
Эта новая система в соответствии с европейскими стандартами распространяется на следующие группы товаров: холодильники, посудомоечные машины, стиральные машины, телевизоры, лампочки и лампы, сообщает moldpres.md
Информация на этикетках энергоэффективности классифицирует бытовые приборы по шкале от A до G, в зависимости от количества потребляемой энергии. Это помогает потребителям экономить деньги, выбирая продукты, потребляющие меньше энергии. Например, приборы класса A (зеленые) имеют самое низкое энергопотребление, будучи энергоэффективными, а приборы класса G (красные) имеют самое высокое потребление энергии.
Импортеры и дистрибьюторы такой бытовой техники будут иметь право размещать на рынке продукты с энергоэффективными этикетками нового формата, что позволяет избежать санкций Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком за их несоответствие требованиям национальных нормативных актов.
Агентство по энергоэффективности - административный орган, подчиненный министерству инфраструктуры и регионального развития - должно организовать информационные кампании о новых требованиях к маркировке энергии как для потребителей, так и для дистрибьюторов и поставщиков продуктов нового формата.