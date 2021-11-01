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С 2022 года в Молдове будут применяться новые энергетические марки ЕС

С 2022 года в Молдове будут применяться новые энергетические марки ЕС

С 2022 года в системе классификации энергетической маркировки, в соответствии с решением правительства РМ, будет использоваться более простой метод от A до G вместо классификации от A +++ до D.

Эта новая система в соответствии с европейскими стандартами распространяется на следующие группы товаров: холодильники, посудомоечные машины, стиральные машины, телевизоры, лампочки и лампы, сообщает moldpres.md

Информация на этикетках энергоэффективности классифицирует бытовые приборы по шкале от A до G, в зависимости от количества потребляемой энергии. Это помогает потребителям экономить деньги, выбирая продукты, потребляющие меньше энергии. Например, приборы класса A (зеленые) имеют самое низкое энергопотребление, будучи энергоэффективными, а приборы класса G (красные) имеют самое высокое потребление энергии.

Импортеры и дистрибьюторы такой бытовой техники будут иметь право размещать на рынке продукты с энергоэффективными этикетками нового формата, что позволяет избежать санкций Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком за их несоответствие требованиям национальных нормативных актов.

Агентство по энергоэффективности - административный орган, подчиненный министерству инфраструктуры и регионального развития - должно организовать информационные кампании о новых требованиях к маркировке энергии как для потребителей, так и для дистрибьюторов и поставщиков продуктов нового формата.

С 2022 года в Молдове будут применяться новые энергетические марки ЕС
moldpres.md
  • Сегодня, 19:18
  • DTV
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