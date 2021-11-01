Депутаты от партии "Действие и солидарность" (PAS) аргументировали рост окладов парламентариев до 19,5 тысяч леев иерархией, и тем, что руководящие должности требуют выполнения множества обязанностей.
Согласно законопроекту о бюджете на следующий год, их зарплаты увеличатся на 1400 леев, это более чем на 7,5%. Документ утвердили в первом чтении. Не обошлось и без колких реплик, передает publika.md
"Если посчитать, у педагогов зарплата вырастет на 5,6%, а у бедных депутатов - на 7,7%, у президента - на 9,6%. Вы считаете, что члены парламента и сотрудники администрации заслуживают большего, чем учителя?", - заявила депутат от Блока коммунистов и социалистов Адела Рэйляну.
"Не будем популистами, если вы хотите, чтобы министр или депутат жил на неизвестный доход, он может иметь нулевой оклад или вообще сказать, что отказывается от него. Давайте будем честными, уважать сановников, потому что они занимают определенные должности и несут огромную ответственность с огромными рисками. Каждый гражданин заслуживает большего, но у каждого свои возможности", - ответил министр финансов Дмитрий Будянский.
Журналисты поинтересвовались у самих депутатов, оправдано ли это повышение, с учетом того, что педагоги будут получать всего на 300 леев больше. При этом, по данным НБМ, в следующем году страну ждет рекордная инфляция.
"Мне не нужны прибавки, я в парламент шла не за зарплатой", - заявила депутат от PAS Лилиана Николаеску-Онофрей.
"Деньги нужно заслужить, и зарплату в том числе", - сказал депутат от PAS Дмитрий Алайба.
"Депутаты заслуживают этого повышения?
- Конечно не все.
- Вы готовы отказаться от него? Предложить поправку как председатель комиссии по экономике?
- Мы это тоже обсудим", - ответил на вопросы журналистов Алайба.
Председатель парламента не исключает, что ко второму чтению в проект могут внести поправки. "Нашли ресурсы для увеличения Фонда заработной платы на 10% для всех служащих госсектора", - заявил Игорь Гросу. На вопрос, готов ли он отказаться от повышения, спикер ответил: "Между первым и вторым чтением мы обсудим это".
Проект также предусматривает увеличение зарплаты президента РМ на 1,5 тысячи леев до 21 тысячи. Оклады педагогов повысят всего на 316 леев. publika.md