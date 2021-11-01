В период с 19 по 25 ноября на территории республики зарегистрировано 151 заявление и сообщение о преступлениях. По 121 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период был зарегистрирован грабёж, изнасилование (раскрыто), 20 краж (по горячим следам раскрыты 11 из них), три угона транспортных средств (лица установлены). Выявлено и задокументировано три факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены), одно вымогательство (раскрыто), четыре преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано десять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны 11 госдолжников и четыре неплательщика алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1181 нарушение правил дорожного движения. Отстранено от управления 12 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания Дубоссарского района выявлено четыре таких водителя, г. Тирасполь – три, г. Бендеры и Рыбницкого района – по два, Слободзейского района – один.
С 19 по 25 ноября на территории республики зарегистрировано семь пожаров. В Бендерах один человек погиб и один – получил травмы по причине неосторожного обращения с огнём. Кроме того, на территории обслуживания г. Бендеры зарегистрировано ещё два пожара (в самом городе и с. Парканы), три пожара – в Рыбницком районе (два – в г. Рыбница и один – в с. Бутучаны), один пожар – в Григориопольском районе (с. Красная Горка). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 28 административных протоколов. mvdpmr.org