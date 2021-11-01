Сотрудники Пограничного управления Министерства госбезопасности пресекли попытку иностранных граждан незаконно пересечь границу Приднестровской Молдавской Республики.
Ранним утром, 24 ноября, пограничный наряд заметил четыре фигуры, идущие со стороны Украины в направлении приднестровского села Колосово Григориопольского района. Оказалось, это была семья кубинцев – двое взрослых мужчин, восемнадцатилетний молодой человек и женщина. Свой поступок задержанные объяснили стремлением улучшить условия жизни. В Республике Куба, по их словам, очень сложная политическая и экономическая ситуация, нет работы и низкая заработная плата. А летом этого года там прошли антиправительственные акции протеста. Многие бежали из страны. Среди таких и задержанные мигранты, сообщается на сайте МГБ ПМР.
Из государства в государство семья кубинцев скиталась с июля. Сначала искали пристанище в России, затем оказались на территории Украины, откуда по навигатору двинулись дальше. До приднестровской границы добирались на такси, хотели попасть через Приднестровье в Молдову, чтобы получить там политическое убежище, а оттуда уже уехать в Испанию. Домой на Кубу возвращаться не хотят, боятся оказаться в тюрьме за участие в протестах.
Промокших от дождя, замёрзших и уставших иностранцев пограничники обогрели, накормили и напоили горячим чаем. Однако по закону находиться нелегально на территории ПМР задержанные не имеют право, тем более что ими были нарушены правила пересечения государственной границы. В связи с этим, согласно КОАП ПМР, Григориопольский суд принял решение об их выдворении за пределы Приднестровской Молдавской Республики.