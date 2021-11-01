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Приднестровские пограничники задержали нелегальных мигрантов

Приднестровские пограничники задержали нелегальных мигрантов

Сотрудники Пограничного управления Министерства госбезопасности пресекли попытку иностранных граждан незаконно пересечь границу Приднестровской Молдавской Республики.

Ранним утром, 24 ноября, пограничный наряд заметил четыре фигуры, идущие со стороны Украины в направлении приднестровского села Колосово Григориопольского района. Оказалось, это была семья кубинцев – двое взрослых мужчин, восемнадцатилетний молодой человек и женщина. Свой поступок задержанные объяснили стремлением улучшить условия жизни. В Республике Куба, по их словам, очень сложная политическая и экономическая ситуация, нет работы и низкая заработная плата. А летом этого года там прошли антиправительственные акции протеста. Многие бежали из страны. Среди таких и задержанные мигранты, сообщается на сайте МГБ ПМР.

Из государства в государство семья кубинцев скиталась с июля. Сначала искали пристанище в России, затем оказались на территории Украины, откуда по навигатору двинулись дальше. До приднестровской границы добирались на такси, хотели попасть через Приднестровье в Молдову, чтобы получить там политическое убежище, а оттуда уже уехать в Испанию. Домой на Кубу возвращаться не хотят, боятся оказаться в тюрьме за участие в протестах.

Промокших от дождя, замёрзших и уставших иностранцев пограничники обогрели, накормили и напоили горячим чаем. Однако по закону находиться нелегально на территории ПМР задержанные не имеют право, тем более что ими были нарушены правила пересечения государственной границы. В связи с этим, согласно КОАП ПМР, Григориопольский суд принял решение об их выдворении за пределы Приднестровской Молдавской Республики.


mgb.gospmr.org
  • Сегодня, 19:23
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