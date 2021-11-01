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В Молдове законопроект о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении: жесткие реплики оппозиции

В Молдове законопроект о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении: жесткие реплики оппозиции

Выход на пенсию - в 63 года. Правящая партия в Молдове приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста для женщин. Голосование проходило в полночь. Процесс будет проводиться поэтапно до 2028-го года.

Эта инициатива отменяет предыдущую, согласно которой женщины выходили на пенсию в 57 лет, а мужчины - в 62. Авторы документа признают, что проект является спорным и вызовет волну недовольства, но говорят, что выбора нет, потому что иначе у государства не хватит денег на пенсии, передает publika.md.

"Конечно, это непопулярный проект и не думаю, что кто-то получает удовольствие от того, что за него голосует. Но мы должны быть ответственными, когда занимаемся политикой и исходить из интересов страны в средней и долгосрочной перспективе", - говорит депутат партии "Действие и солидарность" Дан Перчун.

Парламентская оппозиция выразилась категорически против инициативы депутатов ПДС. "Почему нужно залезать в карманы граждан, не разрешать им выходить на пенсию? Что вы творите сейчас, в полночь? Повышаете пенсионный возраст в пандемический год, в разгар кризиса", - сказал депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Бэтрынча.

"Этот вопрос я хочу задать от имени женщин моего возраста, которые мечтали через два - три года выйти на пенсию в 57 лет. Шесть лет очень много, и эти женщины должны будут работать еще не два - три года, а восемь - девять лет", - отметила депутат Блока коммунистов и социалистов Инга Сибова.

Социалист Владимир Односталко обвинил авторов проекта в том, что консультации по вопросу не проводились.

"Говорите о транспарентности, о публичных консультациях, эти слова теряют смысл. С кем вы обсудили этот проект? Прямо как и в 2017 году, в течение четырех дней решали. Господин Перчун, давайте все же рассуждать логично, давайте начнем дискутировать с общественностью, со всеми, кто в этом заинтересован".

Депутат фракции "ШОР" Регина Апостолова заявила, что многие жители страны даже не доживают до пенсионного возраста: "Не понимаю, зачем вы увеличили пенсию на несколько копеек, если люди не доживут до установленного пенсионного возраста".

В предыдущем созыве парламента депутаты ПСРМ и Платформы "Pentru Moldova", в которую входила и Партия "ШОР" одобрили выход на пенсию в 57 лет для женщин и в 62 года для мужчин. Закон должен был вступить в силу в 2022-м году. Заключения кабмина проект не получил.
publika.md
  • Сегодня, 19:32
  • DTV
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