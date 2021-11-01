Выступая на круглом столе в Совете Федерации, посвященном российскому опыту решения вопросов гражданства, депутат Государственной Думы, директор Института стран СНГ Константин Затулин отметил, что способ упростить получение российского гражданства для жителей Приднестровья не представляет особой сложности.
«В материалах, которые я успел бегло просмотреть, сказано, что жители Приднестровья могут получить российское гражданство, при соблюдении ряда условий, и в их числе – неполучение другого гражданства, - сказал российский политик. - Но проблема в том, что они не могут не получить другое гражданство. Они, как правило, имеют другое гражданство. Во-первых, гражданство непризнанного Приднестровья, и гражданство Молдовы, гражданство Украины, потому что иначе они выехать из Приднестровья не смогут».
Константин Затулин подчеркнул, что упрощение получения российского гражданства для жителей Приднестровья, отвечает геополитическим интересам России. Суть его предложения сводится к механизму, прописанному в российском законе о гражданстве, передает novostipmr.com.
Напомним, в соответствии с действующими правилами, претендовать на получение гражданства РФ в упрощенной форме могут либо граждане бывшего СССР, которые проживают на территории бывших советских республик и не получили их гражданства, либо иностранные граждане, которые постоянно проживают в России. Однако закон предусматривает одно исключение, давая возможность Президенту РФ в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. novostipmr.com