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Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи

Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи

Валиева стала абсолютной рекордсменкой мира, ей также принадлежат мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме баллов
Российская фигуристка Камила Валиева побила мировой рекорд и занимает первое место по итогам короткой программы на этапе серии Гран-при. Соревнования проходят в Сочи, передает ТАСС.

Валиева набрала 87,42 балла. Второе место занимает ее соотечественница Елизавета Туктамышева (80,10), третьей идет представительница США Мэрайя Белл (69,37).

Ранее рекорд принадлежал россиянке Алене Косторной (85,45). Валиева стала абсолютной рекордсменкой мира, ей также принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (180,89) и по общей сумме баллов (265,08).

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Ранее фигуристка стала победительницей второго этапа Гран-при в Канаде.

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала серии Гран-при в одиночном катании. На ее счету также золото чемпионата мира в командном турнире.

Произвольную программу фигуристки представят в субботу.
tass.ru
  • Сегодня, 07:33
  • DTV
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