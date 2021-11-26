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В Австралии хотят запретить кошкам лазить по деревьям

В Австралии хотят запретить кошкам лазить по деревьям

Чиновники из австралийского города Фримантл рассматривают вопрос о запрете нахождения кошек на улице без поводков, сообщает LADBible. По словам авторов идеи, в первую очередь они хотят защитить самих животных.

Согласно новым правилам, кошкам будет запрещено гулять в зарослях кустарников, в которых могут жить дикие животные, лазить по деревьям и бегать по автомобильным дорогам. Ограничения коснутся около 750 городских животных, сообщает gazeta.ru

«В 1970-х годах по нашим улицам бродили собаки. Думаю, что бродячие кошки тоже уйдут в прошлое», — рассказал Адин Ланг, один из авторов идеи.

В случае, если местные власти одобрят новые правила, они будут отправлены в парламент для ознакомления. О том, как именно будут следить за тем, чтобы кошки соблюдали закон, не сообщается.

gazeta.ru
  • Сегодня, 07:55
  • DTV
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